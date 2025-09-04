SplashUOL
Celebs

Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Famosos no aniversário de Luciano Huck
Famosos no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta / Brazil News

Luciano Huck comemorou os 54 anos ontem com uma festa no Rio de Janeiro.

Famosos como Xuxa, Regina Casé, Grazi Massafera e Marina Ruy Barbosa compareceram à celebração. Quase todo o time da Dança dos Famosos também marcou presença na festa.

Veja fotos

Xuxa e Junno no aniversário de Luciano Huck
Xuxa e Junno no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Marina Ruy Barbosa no aniversário de Luciano Huck
Marina Ruy Barbosa no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Carolina Dieckmann no aniversário de Luciano Huck
Carolina Dieckmann no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Grazi Massafera no aniversário de Luciano Huck
Grazi Massafera no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Luan Pereira no aniversário de Luciano Huck
Luan Pereira no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Rafa Kalimann e Nattanzinho no aniversário de Luciano Huck
Rafa Kalimann e Nattanzinho no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Lucas Leto no aniversário de Luciano Huck
Lucas Leto no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Giovanna Lancelotti e Gabriel David no aniversário de Luciano Huck
Giovanna Lancelotti e Gabriel David no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Tatá Werneck no aniversário de Luciano Huck
Tatá Werneck no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Juliana Silveira no aniversário de Luciano Huck
Juliana Silveira no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Regina Casé e o marido, Estevão Ciavatta, no aniversário de Luciano Huck
Regina Casé e o marido, Estevão Ciavatta, no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Simone Mendes e Kaká Diniz no aniversário de Luciano Huck
Simone Mendes e Kaká Diniz no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Flávia Alessandra e Giulia Costa no aniversário de Luciano Huck
Flávia Alessandra e Giulia Costa no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Alvaro, Fê Paes Leme e Nicole Bahls no aniversário de Luciano Huck
Alvaro, Fê Paes Leme e Nicole Bahls no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Allan Souza Lima no aniversário de Luciano Huck
Allan Souza Lima no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Duda Santos no aniversário de Luciano Huck
Duda Santos no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Ed Gama no aniversário de Luciano Huck
Ed Gama no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Lázaro Ramos e Taís Araújo no aniversário de Luciano Huck
Lázaro Ramos e Taís Araújo no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Lívia Andrade no aniversário de Luciano Huck
Lívia Andrade no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Milton Cunha no aniversário de Luciano Huck
Milton Cunha no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
João Vicente no aniversário de Luciano Huck
João Vicente no aniversário de Luciano Huck Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews

