Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

Luciano Huck comemorou os 54 anos ontem com uma festa no Rio de Janeiro.
Famosos como Xuxa, Regina Casé, Grazi Massafera e Marina Ruy Barbosa compareceram à celebração. Quase todo o time da Dança dos Famosos também marcou presença na festa.
