Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos Imagem: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Juan "Raymond" Harper, conhecido como Rolling Ray, morreu aos 28 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela mãe do influenciador ao TMZ. A Zeus Network, onde Ray fez diversos trabalhos, também confirmou a morte com uma publicação em suas redes sociais.

Partiu cedo demais. Descanse em paz, dono do grande coração.

A causa da morte não foi revelada.

O influenciador somava cerca de 450 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Lá, Ray compartilhava conteúdos sobre política e sobre o seu dia-a-dia como cadeirante.

Ray ficou famoso ao se intitular "o garoto mais famoso em cadeira de rodas".

