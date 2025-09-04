Influenciador anuncia pausa na carreira para se tornar padre

Pablo García, influenciador digital espanhol, anunciou uma pausa na carreira para começar os estudos com o objetivo de se tornar padre.

O que aconteceu

O influenciador com mais de 700 mil seguidores contou a novidade em seu perfil no Instagram. "'Ouça o que seu coração lhe diz'. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia, e se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração."