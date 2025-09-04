SplashUOL
Influenciador anuncia pausa na carreira para se tornar padre

Colaboração para Splash, em São Paulo
Pablo García, influenciador digital espanhol, anunciou uma pausa na carreira para começar os estudos com o objetivo de se tornar padre.

O que aconteceu

O influenciador com mais de 700 mil seguidores contou a novidade em seu perfil no Instagram. "'Ouça o que seu coração lhe diz'. É uma frase que ouvimos muito hoje em dia, e se não for confundida com desejo ou sentimentalismo imaturo, é uma verdade absoluta. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso na vida: viver e construir a vida que Deus um dia planejou para mim; ouvir a Sua voz no mais profundo do meu coração."

Foram quase quatro anos maravilhosos, durante os quais, desde o primeiro dia, sonhei em trazer o amor de Deus por meio desta tela. Tive bons e maus momentos. Pude viajar e ver o mundo; experimentar coisas que jamais imaginaria na minha vida, tendo a oportunidade de compartilhar todas elas com minha família e amigos. Pablo Garcia

Ele comentou a decisão. "O 'mundo' certamente não entende: uma vida confortável, estabilidade, certos luxos e 'poucas preocupações', mas repito: de que adianta tudo isso se meu coração anseia e clama por outra vida? Eu me recuso a me conformar."

Pablo diz que não sabe ainda se retornará às redes. "Não sei se voltarei aqui em alguns meses. Veremos. Por enquanto, em setembro, continuarei postando como de costume e compartilhando minha vida com vocês, perguntas que possam surgir deste vídeo, conversas com minha mãe e tudo o mais que surgir. Também tenho compromissos com marcas que devo respeitar e que quero fazer bem, como tenho tentado fazer até agora."

Ele finalizou pedindo orações. "O que peço é que, se quiserem, orem por mim. Que eu não me negue nada. Que minha dedicação seja completa, mesmo que eu não veja resultados ou frutos."

