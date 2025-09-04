Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

Hugo Resende, 49, está no ar como o policial Alan na novela "Dona de Mim". O ator, que já soma mais de 15 produções no currículo, relembrou o começo de sua trajetória na TV como assistente de palco da Xuxa.

O que aconteceu

Na época do trabalho com Xuxa, ganhou o apelido de "Hugostoso". Entre 2000 e 2001, ele integrou o grupo de papaquitos no Planeta Xuxa, na Globo. Ele vestia uniforme de marinheiro e chamava atenção pelo físico em forma.

Ao recordar os tempos de papaquito, Hugo destaca o impacto daquele momento em sua vida profissional. "Eu vivi esse momento de um jeito único, me diverti tanto, me experimentei muito, me descobri aos montes. Hoje, sigo com as lembranças que ficaram, rindo das situações, surpreso com cada novidade que aquele momento me oferecia. Foi uma aventura, confesso", escreveu o ator no Instagram.