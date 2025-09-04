Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Gusttavo Lima, 36, contou que sua fortuna vai além da música.

O que aconteceu

O artista disse que administra atualmente dez empresas, com cerca de mil funcionários sob sua liderança. Apenas em uma delas, voltada à venda e distribuição de ingressos para eventos, trabalham 200 colaboradores, segundo ele. "Na semana passada, foram quatro milhões de ingressos vendidos", revelou.