Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor'
Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello e Léo Rosário/Globo

Tobias (Cleiton Morais) descobrirá segredo que prejudica seu relacionamento nesta sexta-feira (5) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Mais tarde, ela afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro.

Também nesta sexta, Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio.

Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio.

Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

