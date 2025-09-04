Ex-BBB Anamara quer ir à Fazenda, mas admite: 'Eu nem sei quem é o Carelli'

Anamara, ex-BBB, ironizou os boatos sobre sua participação em A Fazenda 17 e revelou nunca ter recebido convite direto de Rodrigo Carelli, diretor do reality, durante entrevista ao Central Splash. Ela afirmou que nem conhece Carelli pessoalmente, apesar de sempre figurar em listas especulativas, e confirmou: gostaria de participar da nova edição do programa.

Os rumores sobre a presença de Anamara em A Fazenda se intensificam a cada ano, mas ela reforçou que os convites sempre vieram de outros membros da produção, nunca do diretor, e brincou com o desconhecimento sobre ele.