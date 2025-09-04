Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Em São Paulo, a trama tem média de 21 pontos e 35% de participação. É o melhor resultado do horário desde "Vai na Fé" (22 pontos e 38%).

No Rio de Janeiro, a novela alcançou 26 pontos e 41% de participação. Foi a maior audiência da faixa desde "Salve-se Quem Puder" (29 pontos) e a maior participação desde "Quanto Mais Vida Melhor" (41%).

Nos dados semanais, a produção mostra crescimento no PNT e em São Paulo. A partir da 14ª semana de exibição, entre 28 de julho e 2 de agosto, registrou 23 pontos no PNT. O resultado representa alta de 1 ponto (+5%) em relação às semanas anteriores. Desde então, mantém esse patamar.

Em São Paulo, as duas últimas semanas de agosto marcaram 23 pontos. Foi recorde semanal da novela, com alta de 2 pontos (+10%) em relação à semana de estreia. No Rio, a 16ª semana (11 a 16 de agosto) trouxe o recorde semanal: 27 pontos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.