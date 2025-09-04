Channing Tatum, de O Bom Bandido, revela que perdeu 31 kg para novo filme

Channing Tatum surpreendeu ao revelar que precisou perder 31 kg para interpretar o protagonista de O Bom Bandido, novo longa do diretor Derek Cianfrance, que estreia em 16 de outubro nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

Em entrevista à revista Variety, Tatum contou que a transformação física causou preocupação nos bastidores. Derek Channing, que participou da conversa, contou que a equipe de filmagem chegou a ficar em pânico diante da intensidade da preparação para o papel. "A nossa assistente de direção ficou preocupada. Ela disse, tipo, fritem um bife para ele".

Inspirado em fatos reais, o longa conta a trajetória de Jeffrey Manchester, um criminoso que fugiu da prisão e passou seis meses escondido dentro de uma loja. Nesse período, ele criou uma rotina e chegou a se aproximar da comunidade ao redor do local. A farsa, no entanto, terminou quando foi recapturado. Atualmente, Manchester cumpre uma pena de 40 anos por invasão e roubo.