Channing Tatum, de O Bom Bandido, revela que perdeu 31 kg para novo filme

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Channing Tatum disse que emagrecimento chocou produção
Channing Tatum disse que emagrecimento chocou produção Imagem: Reprodução/Instagram

Channing Tatum surpreendeu ao revelar que precisou perder 31 kg para interpretar o protagonista de O Bom Bandido, novo longa do diretor Derek Cianfrance, que estreia em 16 de outubro nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

Em entrevista à revista Variety, Tatum contou que a transformação física causou preocupação nos bastidores. Derek Channing, que participou da conversa, contou que a equipe de filmagem chegou a ficar em pânico diante da intensidade da preparação para o papel. "A nossa assistente de direção ficou preocupada. Ela disse, tipo, fritem um bife para ele".

Inspirado em fatos reais, o longa conta a trajetória de Jeffrey Manchester, um criminoso que fugiu da prisão e passou seis meses escondido dentro de uma loja. Nesse período, ele criou uma rotina e chegou a se aproximar da comunidade ao redor do local. A farsa, no entanto, terminou quando foi recapturado. Atualmente, Manchester cumpre uma pena de 40 anos por invasão e roubo.

Tatum detalhou o processo físico para o papel nos cinemas. "Ele [Manchester] é um cara muito magro, não tem os mesmos ossos largos que eu. Cheguei a pesar 108 kg, mas me esforcei antes das filmagens e fui perdendo até chegar a 77 kg", revelou Tatum.

