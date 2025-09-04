O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

O cachorro dos Smurls foi supostamente arremessado contra a parede, e Jack relatou que uma entidade o agrediu sexualmente. Eles também alegaram sentir cheiros estranhos, ouvir gritos pela casa e uma das filhas foi empurrada da escada.

Até um ano atrás, eu achava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes [...] sempre achei exagerado, então eu não acreditava nisso Jack a Lorraine Warren em uma entrevista em 1986

Lorraine e Ed Warren na casa da família Smurl em 1986 Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Carolyn Bauman

A casa da família teria sido invadida por quatro espíritos, segundo os Warren. Após os Smurls tornarem a história pública e até mesmo em programas de TV como o Entertainment Tonight, os demonologistas se envolveram no caso em 1986. Eles concluíram que os espíritos de uma idosa, uma jovem com potencial para violência, um homem que morreu na casa e um demônio viviam com a família.

Senti uma queda de temperatura de pelo menos uns 30 graus. Então, uma massa escura se formou a cerca de um metro à minha frente. Ouvi um barulho atrás de mim, um barulho de algo chacoalhando Ed Warren ao Times Leader sobre a primeira noite na casa

Mas as assombrações os perseguiam mesmo fora da residência. Eles alegaram presenciar as ocasiões sobrenaturais mesmo quando se instalaram em um acampamento.