Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Virginia Fonseca, 26, publicou em suas redes sociais registros de uma viagem de barco pela Espanha.

O que aconteceu

A influenciadora publicou o álbum de fotos na tarde de hoje. Nos cliques, Virginia mostra o shape e aparece curtindo a viagem de barco pelo país.

Na legenda, ela apontou a cidade em que está. "Um dia em Marbella", escreveu.