'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (3) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

