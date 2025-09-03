Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Tom Holland, 29, revelou ter sido diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O que aconteceu

Em entrevista ao IGN sobre sua participação em um curta-metragem sobre o jogo LEGO, Holland comentou o assunto. "Acho que [brincar] realmente ajuda. Tenho TDAH e sou disléxico e, às vezes, acho que quando alguém me dá uma tela em branco, isso é um pouco intimidador. Às vezes, você se depara com esses desafios ao desenvolver um personagem".