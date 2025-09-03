Dieta rigorosa e treinos intensos: como The Rock perdeu 27 kg para filme

Dwayne Johnson, 53, mundialmente conhecido como The Rock, surpreendeu ao surgir irreconhecível no Festival de Veneza.

O que aconteceu

A preparação incluiu uma perda de cerca de 27 kg, resultado de meses de treinos específicos e dieta rigorosa. "O treino de força teria sido o foco principal para preservar a musculatura dele, mas também teria incluído uma grande quantidade de trabalho de condicionamento, como sessões de cardio, treinos intervalados de alta intensidade e exercícios específicos de luta para refletir o papel para o qual ele está se preparando", afirmou o personl trainer Kunal Makwana para o Daily Mail.

Makwana destacou a disciplina necessária para alcançar o resultado. "Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada. A dieta deve ter sido rigorosa e estruturada, focada em criar um déficit calórico e manter a ingestão de proteínas alta para preservar a massa muscular", comentou.