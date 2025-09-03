SplashUOL
Dieta rigorosa e treinos intensos: como The Rock perdeu 27 kg para filme

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
The Rock surge irreconhecível após mudanças no corpo
The Rock surge irreconhecível após mudanças no corpo Imagem: Reprodução/Instagram

Dwayne Johnson, 53, mundialmente conhecido como The Rock, surpreendeu ao surgir irreconhecível no Festival de Veneza.

O que aconteceu

A preparação incluiu uma perda de cerca de 27 kg, resultado de meses de treinos específicos e dieta rigorosa. "O treino de força teria sido o foco principal para preservar a musculatura dele, mas também teria incluído uma grande quantidade de trabalho de condicionamento, como sessões de cardio, treinos intervalados de alta intensidade e exercícios específicos de luta para refletir o papel para o qual ele está se preparando", afirmou o personl trainer Kunal Makwana para o Daily Mail.

Makwana destacou a disciplina necessária para alcançar o resultado. "Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada. A dieta deve ter sido rigorosa e estruturada, focada em criar um déficit calórico e manter a ingestão de proteínas alta para preservar a massa muscular", comentou.

A dieta também foi rigorosa, com alta ingestão de proteínas magras acompanhados de vegetais e carboidratos. "Isso geralmente significa muitas proteínas magras, como frango, peixe e ovos, além de vegetais e porções cuidadosamente controladas de carboidratos complexos, como arroz ou batata-doce. A questão não é tanto soluções rápidas, mas sim precisão, então cada refeição deve ter sido pesada e cada caloria contabilizada, sem absolutamente nenhum alimento processado, lanches ou comida para viagem", finalizou.

O ator vive uma transformação física intensa para interpretar o lutador de MMA Mark Kerr no drama The Smashing Machine, dirigido por Benny Safdie e com estreia prevista para outubro.

