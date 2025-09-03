Gafe em Vale Tudo: '3ª mão trouxe leveza para cena triste', analisa Bárbara

O erro de continuidade na cena entre Afonso e Solange em Vale Tudo viralizou por conta do inusitado: Bárbara Saryne, no Central Splash, destacou o humor gerado pela "terceira mão" que aparece segurando o celular. Para ela, a gafe trouxe leveza a um momento dramático da trama.

A cena, que rapidamente se tornou meme nas redes sociais, gerou dúvidas sobre a origem da "mão extra", já que Carrão aparecia com as duas mãos no celular mas, na imagem de vídeo, uma "terceira" no rosto.