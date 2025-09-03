Tatá Werneck questiona atriz sobre polêmica de Vale Tudo: 'Cauã tem cecê?'

A atriz finalizou dizendo que não saberia responder, e Sheron Menezzes interveio. "Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum", opinou.

Climão nos bastidores

No início da novela, houve rumores de um desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos. Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com a atriz no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Alice Wegmann também teria postado indireta sobre a situação. A atriz publicou nos stories uma foto com Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto com a seguinte legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".

Mariana Goldfarb, ex de Cauã, também se pronunciou. Ela marcou Bella Campos numa imagem com a seguinte frase: "Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto"