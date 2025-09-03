Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

James Gunn divulgou hoje o título e a data de estreia da sequência de "Superman".

O que aconteceu

Novo filme se chamará "Man of Tomorrow". O título, que em tradução livre significa "O Homem do Amanhã", também é o nome de uma série de HQs do Super-Homem publicadas entre 1995 e 1999.

Segundo Gunn, a estreia será em 9 de julho de 2027. Vale lembrar que a data de estreia no Brasil pode ser diferente.