Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

De Splash, em São Paulo
Sequência se chamará 'Man of Tomorrow', que significa 'O Homem do Amanhã' em tradução livre
Sequência se chamará 'Man of Tomorrow', que significa 'O Homem do Amanhã' em tradução livre

James Gunn divulgou hoje o título e a data de estreia da sequência de "Superman".

O que aconteceu

Novo filme se chamará "Man of Tomorrow". O título, que em tradução livre significa "O Homem do Amanhã", também é o nome de uma série de HQs do Super-Homem publicadas entre 1995 e 1999.

Segundo Gunn, a estreia será em 9 de julho de 2027. Vale lembrar que a data de estreia no Brasil pode ser diferente.

James Gunn incluiu no anúncio uma imagem do Super-Homem com Lex Luthor. No desenho, o vilão veste o traje de guerra que criou nos quadrinhos para equiparar suas habilidades às do Super-Homem.

Gunn vai escrever o roteiro e dirigir a sequência. O primeiro filme faturou mais de US$ 611 milhões em bilheteria.

