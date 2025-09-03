Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Sophie Turner vai interpretar Lara Croft numa nova série do Prime Video, segundo o site Hollywood Reporter.

Atriz ficou famosa em "Game of Thrones". Ela interpretou Sansa Stark na série baseada nos livros de George R. R. Martin.

Sophie disse estar "animada além da conta" com o novo papel. "Ela é um personagem tão icônico, que significa tanto para tanta gente. Vou dar o meu máximo. É muita responsabilidade, seguir os passos de Angelina [Jolie] e Alicia [Vikander] com suas performances poderosas, mas com a liderança de Phoebe, estamos todos em ótimas mãos (inclusive Lara)", disse em comunicado enviado à imprensa americana.