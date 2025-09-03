Segredo de Eugênio em Vale Tudo traz à tona morte trágica de atriz da Globo

A atriz Yara Amaral, que morreu no naufrágio do barco Bateau Mouche IV no réveillon de 1988 para 1989 Imagem: Nelson Di Rago/Memória Globo

55 pessoas morreram na tragédia, entre elas, Yara Amaral, atriz de novelas icônicas da Globo. A artista estava no auge de sua carreira quando, aos 52 anos, foi uma das vítimas do acidente juntamente com sua mãe.

Segredo do personagem guardado por décadas. A trama mostrará que Eugênio manteve o segredo de sua sobrevivência por mais de três décadas. O mordomo, que sempre transitou pelos bastidores da família Roitman, agora ganha destaque inesperado.

Eugênio receberá um convite para participar de um documentário sobre o naufrágio. Vale dizer que, fora da trama, o acidente virou tema de uma série documental na HBO Max, intitulada "Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça".

Revelação vai atingir em cheio Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira). As duas ficarão surpresas ao descobrir que o mordomo esteve envolvido em um dos episódios mais trágicos da história recente do país. As informações são do jornal O Globo.