Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Após concluir a primeira fase do tratamento, Afonso (Humberto Carrão) enfrentará um período difícil em "Vale Tudo".
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Afonso recebe alta na sexta-feira (5). Doutor Fernando (Gilberto Filho) explicará a ele e a Solange (Alice Wegmann) que apenas os próximos exames poderão indicar se a medicação está funcionando. Com isso, permitirá que o herdeiro de Odete (Debora Bloch) deixe o hospital e volte para casa.
No sábado (6), Afonso decide parar o tratamento. O médico dará uma notícia dura: Afonso precisará de um transplante de medula óssea. Sem encontrar um doador compatível, pois foram descartadas Heleninha (Paolla Oliveira), Odete e Celina (Malu Galli), o herdeiro da TCA diz que não seguirá com as sessões de quimio até achar um doador.
Sem esperanças, o atleta começa a emocionar a família. Na sexta-feira (12), Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente.
Até esse ponto da trama, Afonso não saberá que Leonardo (Guilherme Magon) existe. Odete já testou o filho que rejeita há 13 anos e ela e Ana Clara (Samantha Jones) sabem que o rapaz é doador compatível com o irmão. Resta saber quando a farsa de Odete será revelada para que Afonso tenha sua vida salva.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.