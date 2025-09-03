Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality

Ruama Feitosa foi a segunda eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela recebeu 8.45 na média das notas.

O que aconteceu

Durante o segundo Festival da temporada, Ruama se apresentou com a música "Flor e o Beija-Flor", de Henrique & Juliano e Marília Mendonça. Todos se apresentaram ao vivo.

A cantora teve umas das três apresentações entre as piores avaliações do público, ao lado de Gabriel Smaniotto, com 8.54 pontos e Janício, com 8.53 pontos.