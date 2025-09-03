Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia.

Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois.

Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Cenas depois, Jaques flagra Leo em sua fábrica, pois ela foi buscar uma vaga no local.

Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


