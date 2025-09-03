Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

Sexta, 5 de setembro

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

Sábado, 6 de setembro

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

Segunda, 8 de setembro