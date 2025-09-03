Rei Charles atualiza estado de saúde em encontros com pacientes com câncer

O Rei Charles 3º, 76, atualizou seu estado de saúde, em meio a um tratamento de câncer.

O que aconteceu

O monarca comentou sobre o tratamento hoje, em uma conversa com um paciente com câncer no Hospital Universitário Metropolitano de Midland, em Smethwick. O rei viajou para inaugurar oficialmente o novo centro médico e se encontrar com a equipe clínica, pacientes e voluntários.

De acordo com a revista Hello!, o rei foi questionado sobre o tratamento e respondeu. "Não estou tão mal".