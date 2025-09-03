SplashUOL
Rei Charles atualiza estado de saúde em encontros com pacientes com câncer

Colaboração para Splash, em São Paulo
Rei Charles 3º falou sobre estado de saúde
Rei Charles 3º falou sobre estado de saúde Imagem: REUTERS/Chris Radburn/Pool

O Rei Charles 3º, 76, atualizou seu estado de saúde, em meio a um tratamento de câncer.

O que aconteceu

O monarca comentou sobre o tratamento hoje, em uma conversa com um paciente com câncer no Hospital Universitário Metropolitano de Midland, em Smethwick. O rei viajou para inaugurar oficialmente o novo centro médico e se encontrar com a equipe clínica, pacientes e voluntários.

De acordo com a revista Hello!, o rei foi questionado sobre o tratamento e respondeu. "Não estou tão mal".

Segundo a revista, o rei também lamentou ao ouvir reclamações sobre a demora no diagnóstico que acontece no hospital. "Sinto muito por isso, é muito frustrante. Metade do problema é detectar a tempo, não é mesmo?".

O rei Charles 3º completará 77 anos em novembro. O Palácio de Buckingham anunciou o câncer do monarca em fevereiro de 2024.

