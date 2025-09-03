Tráfico sexual e maldição: como é a série brasileira top 10 em 68 países

"Pssica" conta a história de uma adolescente raptada para o tráfico sexual. O destino de Janalice (Domithila Cattete) encontra o do assaltante Preá (Lucas Galvino) e o de Mariangel (Marleyda Soto), uma mãe em busca de vingança, no Rio Amazonas. Os três têm em comum a crença de que estão sob o efeito de uma pssica, ou maldição.

São quatro episódios com cerca de uma hora cada. A série é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e foi dirigida por Quico Meirelles, filho de Fernando Meirelles — o cineasta por trás de "Cidade de Deus", inclusive, dirige um dos episódios.

Mariangel (Marleyda Soto), Janelice (Domithila Cattete) e Preá (Lucas Galvino) em "Pssica" Imagem: Divulgação / Netflix

As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Pssica, é uma história de muita esperança. É importante mostrá-la para que essas realidades não continuem ocorrendo Domithila Catete

O diretor queria um elenco que não fosse famoso. "Desde o começo, nós tínhamos a vontade de ter rostos não tão conhecidos, porque existe um frescor em descobrir novos talentos e permitir que o público se conecte com os personagens sem referências prévias", afirma Quico.