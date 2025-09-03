SplashUOL
O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nesta quinta-feira (4), em "Vale Tudo" (Globo), Leonardo (Guilherme Magon) terá uma forte reação à visita da mãe.

O que vai acontecer

Heleninha e Celina não percebem o clima pesado entre Odete e Ana Clara. Odete chama a atenção da filha por ter levado uma estranha em sua galeria.

Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. A executiva repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa.

Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo. A empresária vai ficar reflexiva por conta da reação que o filho teve ao vê-la.

Em breve, Odete irá à casa do filho com enfermeiros, disposta a levá-lo dali. Um de seus medos é ser descoberta, mas ela também tem o plano de fazer com que Leonardo seja o doador de medula de Afonso.

Também na quinta-feira: Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

