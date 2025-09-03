Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

O filme "Extermínio: Templo dos Ossos" ganhou o seu primeiro trailer.
O que aconteceu
A continuação de "Extermínio: A Evolução" chega pouco tempo após seu lançamento. O primeiro filme foi lançado em junho deste ano, com direção de Danny Boyle.
O longa foca na história do personagem de Ralph Fiennes, Dr. Kelson. Ele volta como o protagonista da sequência e precisa lidar com as consequências do encontro entre Spike (Alfie Williams) e Jimmy (Jack O'Connell), que é líder de uma seita.
Na trama, os maiores vilões não são os infectados. A grande ameaça será a desumanidade nas relações entre os sobreviventes.
Dirigido por Nia DaCosta, "Extermínio: Templo dos Ossos" chega em breve aos cinemas.
