Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

"Iris", lançada em 1998 pelos Goo Goo Dolls, voltou a figurar entre as músicas mais ouvidas globalmente no Spotify, chegando à 15ª posição e permanecendo no Top 25 por meses.

O que aconteceu

Para John Rzeznik, vocalista e compositor da banda, o atual momento é o mais marcante da carreira do grupo. "Este é o maior momento que nossa banda já viveu", disse ao The Wall Street Journal.

Originalmente composta para a trilha de "Cidade dos Anjos" (1998), estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, "Iris" nunca deixou de ser revisitada. Sua melodia explosiva e versos intensos, como o célebre "you bleed just to know you're alive", a tornaram presença constante em karaokês, shows de grandes artistas e até competições de talentos. Em 2024, a faixa foi incluída no filme "Deadpool & Wolverine".