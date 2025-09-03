Mel Maia no BBB? 'Ela não engole sapo desde pequena', diz colega em novela

Cara, com certeza [tem potencial para o BBB], porque a Mel é uma pessoa que não é tímida, ela também não engole muito sapo. Tipo assim, se acontecer uma parada que ela não gostou ali, ela vai falar, ela provavelmente vai entrar em algum embate com alguém. Não acho ela uma pessoa polêmica, acho que ela é uma pessoa correta, aberta, tudo que ela faz na vida ela se destaca, ela faz bem, ela tem luz. Então ela ainda tem isso que o programa pede, da pessoa ser um pouco mais polêmica, um pouco mais esquentada. E eu acho que a Mel vai mandar bem nesse quesito. Acho que ela vai arrebentar aí no BBB 26. Bernardo Simões

Bernardo também relembra o primeiro beijo em cena de Mel Maia e conta como a atriz reagiu ao momento marcante na infância.

Então, tem a situação da cena do beijo no lixão. E ela tinha 7 anos, eu tinha 10. Eu ia tirar o bebê dela, então ela ficou em choque ali, começou a chorar no meio da gravação. Falou que não ia dar o selinho e tal, e aí a mãe dela explicando: 'É um selinho, então não tem muito problema'. Mas foi bem engraçada essa situação. Como eu disse, eu era muito novo, então não lembro muito de situações específicas. Mas eu lembro que ela era uma pessoa espetacular. Continua sendo, incrível. A gente ainda não tem muito contato, mas tenho certeza que a gente se daria bem. Bernardo Simões

