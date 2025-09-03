Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero posam 11 anos após 'Império'; confira

11 anos após a exibição original de "Império" (Globo), Marina Ruy Barbosa, 30, posou ao lado de Alexandre Nero, 55. Os dois viveram um par romântico na trama de Aguinaldo Silva.

O que aconteceu

A atriz registrou o momento em seu Instagram. "Encontros e amizades que os trabalhos e os estúdios nos proporcionam", escreveu Marina.

Além da foto com Nero, Marina também publicou uma imagem ao lado de Debora Bloch. A atriz também registrou uma imagem do roteiro de "Antártida", filme que vai estrelar.