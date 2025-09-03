Lady Night: Marcelo Serrado 'dribla' resposta sobre suruba em detector

Durante o Lady Night (Multishow) de hoje, Marcelo Serrado, 58, brincou com o detector de mentiras do programa.
O que aconteceu
Ao ser perguntado pela apresentadora se já havia participado de uma suruba, Marcelo Serrado ficou calado e preferiu não responder nada. "Que silêncio, Serrado. Esquisito."
O ator riu e sussurrou em resposta. "Dark room. Lembra?".
Tatá Werneck entrou na brincadeira e o respondeu. "A salinha da Globo que tem várias pessoas..."
No final, a apresentadora voltou a questionar. "Mas já fez suruba mesmo? Ele fala a verdade?".
Hector Bolígrafo confirmou e Serrado respondeu imediatamente. "Não, não fiz. Tô brincando. Já tentei ir lá naquele negócio..."
O Lady Night com Marcelo Serrado vai ao ar hoje às 22h30, no Multishow e no Globoplay.
