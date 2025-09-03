'Fiz do limão uma limonada': por onde anda Manoel Soares após deixar Globo?

Ver meus filhos alcançarem a autonomia, por mínima que seja, é uma ponta de esperança. Estar perto deles nesses últimos três anos, me conectando, contribuindo para o desenvolvimento, fez uma diferença muito grande. Então, eu confio muito na dinâmica divina e acho que as coisas vão acontecer no seu tempo certo.

Ele diz que, após uma investigação, também foi diagnosticado com autismo. "Como eu tenho dois filhos autistas, foi solicitado que fizéssemos uma investigação. [...] Nesse processo, constatou-se que eu estou no espectro, no grau de suporte 1, um grau de suporte que não pode ser banalizado." Manoel também conta que foi diagnosticado com TDAH e superdotação.

Eu não consigo ir ao estádio de futebol porque aquele excesso de informação sonora me faz muito mal, tira a minha concentração. Eu não consigo dirigir carro com a janela aberta porque isso também me causa uma crise sensorial muito séria. [...] [Após o diagnóstico], a versão de mim de hoje está disponível para a minha família e para o meu trabalho é uma versão muito melhor.

Manoel lidera hoje o Circuito Paternidade Atípica, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O projeto já alcançou mais de 730 mil pessoas presencial e virtualmente, por meio de transmissões e atividades nos CEUs da cidade. A ideia é aproximar pais do cotidiano de crianças autistas e ampliar a consciência sobre a paternidade atípica.

Manoel Soares no encerramento do Circuito Paternidade Atípica ao lado de Dudu Nobre, em São Paulo Imagem: Divulgação

Para ele, a conclusão do circuito é de que um homem que abandona a família pode, sim, ser transformado em um pai ativo e ajudador. "Muitos homens que não tinham conseguido dar um beijo no filho neurodivergente fizeram isso na nossa palestra pela primeira vez, pediram desculpa para a criança pela primeira vez. [...] Reunimos quatrocentos homens e eles serão multiplicadores dessas informações."