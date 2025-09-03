Lady Gaga estreia música para Wandinha com clipe sombrio e bonecas; assista

Lady Gaga lançou hoje o clipe de "The Dead Dance", sua nova música inédita feita especialmente para a trilha sonora da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix.

O que aconteceu

O clipe, divulgado às 13h (horário de Brasília) no YouTube, aposta em uma estética sombria e teatral. Gaga está em cena ao lado de bonecas macabras e dançarinos mascarados. Nas plataformas de streaming no Brasil, a faixa foi disponibilizada ainda de madrugada, às 4h, acompanhando o lançamento dos novos episódios da série.