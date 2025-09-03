Lady Gaga estreia música para Wandinha com clipe sombrio e bonecas; assista

Lady Gaga lançou hoje o clipe de "The Dead Dance", sua nova música inédita feita especialmente para a trilha sonora da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix.
O que aconteceu
O clipe, divulgado às 13h (horário de Brasília) no YouTube, aposta em uma estética sombria e teatral. Gaga está em cena ao lado de bonecas macabras e dançarinos mascarados. Nas plataformas de streaming no Brasil, a faixa foi disponibilizada ainda de madrugada, às 4h, acompanhando o lançamento dos novos episódios da série.
Este é o primeiro lançamento musical da cantora desde o álbum Mayhem, lançado em março e que alcançou o topo da Billboard 200. A produção da música conta com Andrew Watt e Cirkut, dupla que trabalhou com Gaga no álbum anterior, enquanto a direção do videoclipe é assinada por Tim Burton, criador e diretor de Wandinha.
Além da contribuição musical, Gaga faz sua estreia como atriz na trama. A cantora interpreta Aline Rotwood, uma das professoras da Escola Nevermore, cenário central da história. A artista aparece nos quatro episódios finais da nova temporada, já disponível no catálogo da Netflix.
