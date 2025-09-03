SplashUOL
Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

Colaboração para Splash, em Londrina
Lady Gaga se desculpou com os fãs por cancelar apresentação em cima da hora
Lady Gaga se desculpou com os fãs por cancelar apresentação em cima da hora Imagem: Reprodução/Instagram

Lady Gaga, 39, cancelou em cima da hora a apresentação que faria em Miami na noite de hoje.

O que aconteceu

O anúncio foi divulgado pela cantora minutos antes do horário programado para subir ao palco. "Olá, pessoal! Lamento muito, mas precisarei postergar o show de hoje à noite em Miami", informou ela, em texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Gaga tomou a decisão com base em recomendações médicas, que a alertaram sobre o risco de danos permanentes às suas cordas vocais. "Durante o ensaio na noite passada e meu aquecimento vocal, minha voz estava extremamente tensa. Meu médico e meu preparador vocal sugeriram não seguir em frente [com o show] por causas dos riscos. Eu quero pegar pesado e encarar isso por vocês, mas não quero arriscar ter problemas a longo prazo ou permanentes nas minhas cordas vocais."

Ela encerrou desculpando-se com os fãs e prometendo reagendar o show para a data mais breve possível. "Espero que me perdoem e aceitem minhas sinceras desculpas por qualquer decepção ou desculpa inconvenientes. Eu me esforcei muito para evitar isso. Amo muito meus fãs. Respeito vocês e espero que possam aceitar minhas sinceras e pessoas arrependidas. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."

