Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

O que aconteceu

Em agosto de 2021, influenciador estava na capital paraibana e se aproximou da criança dizendo que ia falar com um "traficante de informações". A interação foi gravada e publicada no Instagram de Picon, seguido por mais de 30 milhões de pessoas. Criticado, o influenciador disse que a fala foi tirada de contexto.

Com a repercussão do vídeo, o menino desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. A família registrou BO e ingressou com a ação judicial.

Em tutela de emergência, a Justiça determinou que o influenciador arcasse com os custos do tratamento psicológico da criança. A decisão foi mantida na primeira sentença, que determinou a indenização de R$ 60 mil.

Ao entrar com recurso, Picon alegou que o vídeo tinha objetivo humorístico, sem intenção de ofender. O magistrado avaliou que liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser exercida em detrimento da honra e da imagem de terceiros, especialmente se estes forem crianças e/ou adolescentes.

A indenização foi aumentada para "se adequar à capacidade econômica do réu". "Trata-se de um influenciador digital com grande poder aquisitivo, que aufere lucro com suas publicações, inclusive com as que geram polêmica, e seus atos possuem resultados instantâneos. Só há um remédio para quem sofre o desgosto de ter sua imagem e personalidade danificados pelo ato: a reparação do dano. Neste caso, é necessário que o valor seja suficientemente expressivo a ponto de inibir a prática de novos ilícitos e demonstrar a reprovabilidade da conduta", declarou o desembargador.