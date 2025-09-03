Cantor de Us Agroboy foi locutor mais jovem de Barretos e fez sucesso na TV

Quatro anos após composições de sucesso, Jota e Gabriel decidiram que era a hora de investir na carreira como cantores e criaram "Us Agroboy". "A gente viu que esse movimento de exaltar o agro tava acontecendo de uma forma muito orgânica e muito bonita. E ter a Ana Castela assim de fronte, a gente falou: "caramba, vamos criar o nosso projeto e vamos tirar do papel essas loucuras tudo que a gente tem, principalmente das músicas que ninguém acredita".

Porque uma coisa é ser compositor e ainda tem que ter o aval do cantor querer gravar a sua música. Muitas vezes a gente escrevia uma música que a gente considerava incrível e os cantores nem davam moral. Então, Us Agroboy nos possibilitou da gente gravar essas doiduras tudo.

Jota Lennon

Jota Lennon se diz feliz em contar com a parceria de Gabriel Vittor na realização do sonho artístico. Ele conta que a amizade é tão forte que ambos se entendem na troca de olhares. "Eu realmente conheço o Indião no olhar, sei os dias que tem alguma coisa pegando, o dia que ele tá feliz também. Como ele sabe os meus dias também e ali no palco a gente se completa. O Indião trabalha numa qualidade vocal muito massa e eu sou do estilo locutor, de jogar a galera pra cima. Combinamos demais nos palcos."

Voltar para Barretos para se apresentar como cantor no palco Amanhecer e, posteriormente, subir na arena para cantar foi marcante para a dupla sertaneja. "Eu vivi tão intensamente esses dias do Barretos que não dá pra citar só um momento especial. Nós nunca tínhamos cantado em Barretos e a gente já participa no show do Fernando e Sorocaba na arena principal. Aquilo dali foi logo um choque de adrenalina e gratidão de onde a gente chegou".

Atualmente, "Us Agroboy" tem conquistado fãs pelo Brasil e contam com 583 mil inscritos, além mais de 534 milhões de visualizações no Youtube. Já no Spotify possuem mais de 4 milhões de ouvintes mensais e 716 mil seguidores.