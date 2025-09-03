SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ivete Sangalo e Luciano Huck
Ivete Sangalo e Luciano Huck Imagem: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, 53, parabenizou Luciano Huck hoje pelo seu aniversário de 54 anos. Os dois foram namorados no final dos anos 90.

O que aconteceu

A cantora baiana publicou uma foto sorrindo ao lado do apresentador em seus Stories e desejou felicidades. "Lu, feliz aniversário! Muito amor, saúde e um mundão de conquistas para você! Deus te abençoe grandemente!".

Ivete e Luciano namoraram em 1999. Na época, a cantora havia deixado a Banda Eva e começava sua carreira solo e Luciano Huck estava separado da apresentadora Eliana.

O relacionamento durou cerca de seis meses e foi discreto, sem grandes polêmicas ou aparições na mídia.

Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck
Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.