'Hajime no Ippo' no Brasil: o improvável milagre aconteceu

Diógenes: Acho que a principal dificuldade é o que toda editora do Brasil enfrenta: chegar na editora original japonesa e ter portas abertas com as mesmas. Apesar de hoje termos uma relação mais estreita com algumas, isso é um processo. A MPEG possui somente 3 anos e logo não poderemos mais usar a desculpa de sermos uma editora novata, mas mesmo assim ainda não conseguimos chegar em determinadas editoras. Além da falta de confiança por causa de problemas com outras empresas daqui, os japoneses ainda olham o Brasil como um mercado emergente e que precisa ter cuidado ao ceder seus títulos. Por isso é muito comum os grandes sucessos irem para empresas já consolidadas. Estamos tentando mudar isso com um produto de qualidade e com uma relação de proximidade maior, mostrando as vantagens de estar conosco. Além disso, queremos deixar claro para o Japão que não somos apenas uma empresa de negócios, mas um parceiro que ama o que está fazendo e que temos capacidade para tal, com uma equipe qualificada.

Universo dos Animes: Um dos desafios de se publicar qualquer coisa no Brasil é o preço para o consumidor, como a MPEG tem tentado superar esse problema?

Diógenes: O monopólio do papel nunca vai ser resolvido aqui e sabemos que esse é o principal problema do nosso mercado. Para contornar isso, estamos tentando estreitar nossa relação com nossos parceiros gráficos, encontrar alternativas em processos e estudar muito o mercado de outros países. (...) Estamos constantemente fazendo um trabalho técnico, com cálculos, conversa com pessoas do meio gráfico e entendendo o que podemos fazer para que o mangá chegue da forma mais acessível possível - se é que podemos ainda dizer que mangás são algo acessível de alguma forma. O importante é tentar não passar o prejuízo ao leitor. Não adianta nada subirmos o preço, mantermos o consumidor atual e perdermos o consumidor do futuro. O mercado precisa pensar mais no amanhã e não apenas no momento.

Universo dos Animes: No meio de mangás há uma crítica às editoras que anunciam títulos, mas demoram a lançá-los. Como a MPEG está se organizando para dar vazão a todos os anúncios já feitos?

Diógenes: Como falamos em nosso evento, temos feito constantemente uma autocrítica em relação a isso. Não só aos títulos anunciados como aos títulos que já possuímos na casa. Por isso, neste segundo semestre, estamos ampliando a equipe. (...) Além disso, ampliamos nosso leque de colaboradores freelancers com pessoas de experiência no mercado. Não tem segredo: você não consegue lidar com tantos títulos se não tiver uma equipe ampla e de qualidade cuidando disso. Inclusive, foi um dos tópicos que falamos muito no Japão com as editoras de lá, mostrando como um time de pessoas experientes pode fazer nossa empresa girar e sonhar com metas maiores em nosso mercado.

Rapidinhas de animes