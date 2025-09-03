Amante gay, fortuna e casório: o golpe final de César na 1ª 'Vale Tudo'

O que aconteceu em 1988

Confiando no amado, Odete descobre que César fugirá do país com seu dinheiro. Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Maria de Fátima (Gloria Pires) entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano, afinal, ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio.

Após a morte de Odete, César, em desespero, vai atrás de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Ele exige que o executivo da TCA lhe dê R$ 50 mil dólares que havia prometido em uma tramoia anterior. Com esse dinheiro em mãos, o gigolô parte para o exterior.

César passa uma temporada na Europa e retorna disposto a lucrar mais uma vez às custas de Maria de Fátima. Ele propõe um plano ousado: apresenta à amante um príncipe italiano, Giovanni (Marcos Manzano), com quem esteve envolvido durante sua viagem.

A estratégia é simples: Fátima deveria se casar com Giovanni para que ninguém descubra que ele é gay. O príncipe quer ingressar na vida política e não quer nenhum boato envolvendo sua sexualidade.