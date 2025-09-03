'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita

Dita (Jennifer Nascimento) vai sofrer no capítulo desta quinta-feira (4), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Cenas depois, Samir encontra Candinho e Policarpo.
O capítulo desta quinta (4) também terá outros acontecimentos. Por exemplo: Zé dos Porcos chega a São Paulo.
Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Celso conhece Marilda e Aderbal.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
