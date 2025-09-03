Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Barney e Saryne

Chico Barney ressaltou que a autenticidade de personagens como Daniela Dantas é lição para outros realities, como BBB e A Fazenda, que dependem do elenco para engajar o público.

E a importância do elenco deixa claro quanto precisamos de pessoas ousadas, controversas, que desafiem a norma, como essa cidadã, Daniela. Isso fica de lição pra Fazenda, pro BBB, porque o elenco do BBB precisa. Chico Barney

'Faz falta um apresentador profissional no MasterChef', diz Chico Barney

A ausência de Ana Paula Padrão na final do programa evidenciou o quanto um apresentador profissional faz diferença em realities culinários ao vivo, avaliou Chico Barney. Para ele, a condução dos jurados não supriu a falta de fluidez e imparcialidade.

O debate sobre a importância de um condutor experiente ganhou força após a final comandada por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, que enfrentaram dificuldades para organizar a dinâmica e envolver o público.