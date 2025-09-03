Duas inimigas de Dita e dois casais apaixonados agitam 'Êta Mundo Melhor!'

Dita vencerá o concurso e Estela surge em cenas românticas nesta quarta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Dita é nomeada a vencedora da competição da rádio e ganha inimigas. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação da cantora como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia também se revolta contra a vitória da rival.
Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Depois, o pai de Samir e Dita trocam declarações de amor e confidências, e todos comemoram.
Outro casal surgirá bem apaixonado na novela das 18h. São eles: Celso e Estela, que já planejam seu futuro casamento.
Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
