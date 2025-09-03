Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa. Após essa afirmação, tanto Samuel quanto Davi ficam contrariados.

Sofia pede para morar com Leo. Felizmente, o pedido da menina será atendido em breve e ela passará uma temporada na casa da babá.

Também nesta quarta, Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio.

Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação.

Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

