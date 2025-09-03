Desserviço? Guadagnino mexe em vespeiro ao tirar personagens de clichês

Ao abordas temas como classicismo, assédio e machismo, o longa levantou polêmicas entre alguns espectadores, que questionaram se o filme seria um "desserviço" ao movimento feminista. "Não existe resposta", opina Flavia. "É um filme difícil; Guadagnino mexe em um vespeiro? E está de parabéns, porque não é fácil fazer um filme assim. Sendo ele um diretor LGBT+, ele também tem outro olhar, de quem também sofre homofobia. E ele vê o mundo em zonas muito cinzas; O ser humano é complexo, e ele vê isso".

É um filme complexo, de gente grande mesmo (...) Nada ali é óbvio. Os diálogos são difíceis, semelhantes aos grandes thrillers dos anos 1970. Flavia Guerra

Flavia também destacou a complexidade dos personagens e seus perfis —que, segundo ela, fogem de "clichês"— e afirma que o filme tem chances de aparecer entre os indicados ao Oscar. "Guadagnino é provocador, e eu gosto disso", conclui.

Além da análise sobre "Depois da Caçada", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

'Absolute cinema': 'Frankenstein' brilha em Veneza

"Frankenstein" de Guilherme del Toro é bem encenado, bem construído e impecável. A crítica é de Flavia Guerra, que acompanhou a exibição do Festival de Veneza.