Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Raquel Pacheco, 40, a eterna Bruna Surfistinha, recordou o período em que lutou contra o vício em cocaína.

O que aconteceu

A ex-garota de programa contou com o apoio de uma amiga, Gabi, para vencer a adicção. "Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão", contou, em entrevista ao jornal Extra.

Gabi também se prostituía, mas parou bem antes de Bruna e chegou a trabalhar para ela como secretária. Segundo Raquel, a amiga ganhava 20% do que ela faturava fazendo programa.