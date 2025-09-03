Andressa Urach vira MC Ímola e mira Grammy: 'Posso chegar lá'

Andressa Urach, 37, falou sobre sua recente incursão pelo funk, através do EP "Cama Sutra da Ímola", que será lançado no próximo dia 12.

O que aconteceu

O nome artístico de MC Ímola é uma referência intencional a seu passado como garota de programa. "Ímola sempre fez parte da minha história. Eu escolhi lá atrás como uma forma de me destacar. Era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk", explicou ela, em conversa com a revista Quem.

Ambiciosa, Andressa já sonha em ser contemplada com um prêmio Grammy Latino. "Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro. Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil — e seria maravilhoso um feat com a Anitta ou com Pabllo Vittar."