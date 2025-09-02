29 anos de bancada: Bonner é apresentador mais longevo do Jornal Nacional

Fátima Bernardes é a quarta âncora mais longeva, com 13 anos consecutivos de Jornal Nacional. Ela ficou de 1998 a 2011 no noticiário, que deixou para assumir a apresentação do matinal Encontro com Fátima Bernardes.

Bonner deixa o JN

César Tralli substituirá William Bonner na bancada do JN. Ele apresentará o jornal ao lado de Renata Vasconcellos, âncora desde 2014. A informação foi confirmada hoje, pela Globo.

Bonner apresentará o jornal até o dia 3 de novembro, quando deixa o posto e Tralli assume. Como editora-chefe do JN, assumirá a atual editora-chefe adjunta, há seis anos nesta função, Cristiana Sousa Cruz

A partir de 2026, William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão juntos o Globo Repórter. No Jornal Hoje, Roberto Kovalick vai assumir a bancada, enquanto no Hora Um, Tiago Scheuer será o novo âncora.

Segundo a emissora, Bonner decidiu abrir mão de funções executivas e da apresentação do jornal para ter mais tempo para a família e atividades pessoais. "Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN."