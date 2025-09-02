29 anos de bancada: Bonner é apresentador mais longevo do Jornal Nacional

William Bonner, que deixa o Jornal Nacional em novembro, é o âncora mais longevo do noticiário: ele está na bancada há 29 anos, desde 1996.
Cid Moreira vem em seguida, com 26 anos de bancada. Primeiro apresentador do JN, Cid morreu em outubro do ano passado, aos 97 anos.
Sérgio Chapelin é o terceiro âncora mais longevo, apresentando o programa por 18 anos, em dois intervalos diferentes. Primeiro, foi âncora do jornal por 11 anos, de 1972 a 1983. Retornou ao programa em 1989 e permaneceu por mais 7 anos, até 1996.
Fátima Bernardes é a quarta âncora mais longeva, com 13 anos consecutivos de Jornal Nacional. Ela ficou de 1998 a 2011 no noticiário, que deixou para assumir a apresentação do matinal Encontro com Fátima Bernardes.
Bonner deixa o JN
César Tralli substituirá William Bonner na bancada do JN. Ele apresentará o jornal ao lado de Renata Vasconcellos, âncora desde 2014. A informação foi confirmada hoje, pela Globo.
Bonner apresentará o jornal até o dia 3 de novembro, quando deixa o posto e Tralli assume. Como editora-chefe do JN, assumirá a atual editora-chefe adjunta, há seis anos nesta função, Cristiana Sousa Cruz
A partir de 2026, William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão juntos o Globo Repórter. No Jornal Hoje, Roberto Kovalick vai assumir a bancada, enquanto no Hora Um, Tiago Scheuer será o novo âncora.
Segundo a emissora, Bonner decidiu abrir mão de funções executivas e da apresentação do jornal para ter mais tempo para a família e atividades pessoais. "Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN."
O âncora está "honrado" e "gratíssimo" por passar a integrar a equipe do Globo Repórter. "Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos."
Tralli diz que se sente "desafiado pela responsabilidade" de assumir a bancada do jornal. "Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN."
Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN. César Tralli
