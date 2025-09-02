SplashUOL
Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid, time de Vini Jr

Colaboração para Splash, em São Paulo
Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid, time de Vini Jr., em meio aos rumores de romance
Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid, time de Vini Jr., em meio aos rumores de romance Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, 26, está em Madrid, na Espanha, e visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time de Vini Jr.

O que aconteceu

O atleta está sendo apontado como affair da influenciadora. Segundo Virginia, o tour pelo estádio foi um desejo de Hebert Gomes, um dos seus amigos que está viajando com ela.

Alguns seguidores da influenciadora especularam sobre a viagem: "Indo encontrar o jogador e levou os amigos para disfarçar a viagem", disse um.

Os rumores de um romance entre os dois surgiram após Virginia marcar presença na festa de aniversário do jogador em julho.

