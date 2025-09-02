Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid, time de Vini Jr

Virginia Fonseca, 26, está em Madrid, na Espanha, e visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time de Vini Jr.
O que aconteceu
O atleta está sendo apontado como affair da influenciadora. Segundo Virginia, o tour pelo estádio foi um desejo de Hebert Gomes, um dos seus amigos que está viajando com ela.
Alguns seguidores da influenciadora especularam sobre a viagem: "Indo encontrar o jogador e levou os amigos para disfarçar a viagem", disse um.
Os rumores de um romance entre os dois surgiram após Virginia marcar presença na festa de aniversário do jogador em julho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.