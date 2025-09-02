Três viradas marcantes em 'Dona de Mim': Sofia, Ryan e Filipa mudam de vida

Nos próximos capítulos de "Dona de Mim", Jaques (Marcello Novaes) revela seu desejo por Filipa (Claudia Abreu). Além disso, Sofia (Elis Cabral) inicia nova fase na história.
Filipa se 'desprende' de Jaques
Cenas desta terça-feira (2) revelam a complexa relação entre Jaques (Marcello Novaes) e Filipa (Claudia Abreu). Após o confronto com Deco (José Maria Brion), que termina com Filipa ferida e internada, o presidente da Boaz demonstra uma atenção que vai além da preocupação familiar.
Jaques se voluntaria para cuidar da cunhada no hospital. O vilão assume o lugar de Nina (Flora Camolese) como acompanhante, e se aproxima de Filipa com o desejo de beijá-la.
Na sexta (5), Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Bem segura, nesse mesmo capítulo, Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.
Filipa deixa o hospital e afirma à filha que quer independência de Jaques. A partir daí, a viúva de Abel (Tony Ramos) começa a ganhar cada vez mais autonomia.
Liberdade de Ryan
Ainda nesta semana, após receber a notícia de que conquistou a liberdade plena, Ryan (L7) é acolhido com carinho por Leo (Carla Moneke), Stephany (Nikolly Fernandes) e Yara (Cyda Moreno). Elas celebram sua chegada com festa e muito afeto, com direito a chuva de serpentina e votos de uma nova vida cheia de conquistas.
A cena, prevista para ir ao ar a partir de quinta-feira (4), marca um momento de virada na trajetória do personagem. O rapaz se mostra determinado a recomeçar sua vida, agora livre e pronto para reconstruir seu futuro.
Nova fase de Sofia
Já na próxima semana, a pequena Sofia (Elis Cabral) tem sua guarda provisória concedida à Leo. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 12, após decisão judicial que desconsidera o vínculo com a família Boaz, a menina passa a viver com Leo, Stephany e Yara em São Cristóvão, o que marca o início de uma nova fase na vida da criança.
Sofia se adapta com alegria ao novo lar, ganha um quarto decorado com carinho e se prepara para estudar na escola do bairro. Em meio às transformações, ela demonstra maturidade e afeto, e fortalece os laços com Leo.
Samuel (Juan Paiva), por sua vez, se preocupa com o futuro da menina. Ele reflete sobre a forma como ela vai lidar com a ausência dos irmãos, de Filipa e da avó Rosa (Suely Franco), mas entende que é a melhor opção para o momento.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
