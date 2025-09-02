Três viradas marcantes em 'Dona de Mim': Sofia, Ryan e Filipa mudam de vida

Jaques se voluntaria para cuidar da cunhada no hospital. O vilão assume o lugar de Nina (Flora Camolese) como acompanhante, e se aproxima de Filipa com o desejo de beijá-la.

Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Na sexta (5), Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Bem segura, nesse mesmo capítulo, Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.

Filipa deixa o hospital e afirma à filha que quer independência de Jaques. A partir daí, a viúva de Abel (Tony Ramos) começa a ganhar cada vez mais autonomia.

Liberdade de Ryan

Ainda nesta semana, após receber a notícia de que conquistou a liberdade plena, Ryan (L7) é acolhido com carinho por Leo (Carla Moneke), Stephany (Nikolly Fernandes) e Yara (Cyda Moreno). Elas celebram sua chegada com festa e muito afeto, com direito a chuva de serpentina e votos de uma nova vida cheia de conquistas.