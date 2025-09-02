Vera Fischer sobre masturbação: 'Ter prazer consigo mesma é interessante'

Vera Fischer, 73, defendeu a masturbação e afirmou que é possível "sentir prazer consigo mesma".

O que aconteceu

Fischer disse que sexualidade ainda é um tabu, mas ressaltou que pessoas na terceira idade também sentem prazer. "Sempre tem gente com preconceito. Obviamente as pessoas [mais velhas] fazem isso [sexo]. As mulheres se masturbam. Por que não, gente?", iniciou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.

Atriz destacou que se tocar intimamente é prazeroso. "Podem estar casadas, namoradas, podem ter tudo, mas isso acontece [se masturbar]. Ter prazer consigo mesmo é uma coisa muito interessante. Agora, você tem que ter imaginação".